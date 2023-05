Il Liceo E. Medi di Cicciano vince nella sezione testo il concorso Regionale: “Raccontami la disabilità”

Guarda…Ami”, Il titolo del componimento del Liceo E. Medi di Cicciano che oggi è stato premiato presso la sede del Consiglio regionale della Campania presso il centro direzionale di Napoli.

La poesia in concorso è stata dedicata ad un alunno speciale (autistico) dell’istituto Liceo “E. Medi” di Cicciano. Il progetto nasce dalla collaborazione del prof. Michele D’Avanzo e dell’ alunno Giuseppe Di Maso della classe 5DS.

Il componimento è un immaginario ritratto interiore del soggetto protagonista. Si rimane sempre, anche solo per un attimo, avvolti dallo sguardo sorridente di Mario; la poesia esprime quello che la sua voce totalmente assente vorrebbe comunicare /dire. L’atto del guardare è un atto percettivo della mente, non si limita al “vedere”. Il vedere è un atto superficiale ,sensoriale, fenomenico; il verbo “guarda” usato nei versi implica un osservazione profonda, un legame di partecipazione tra l’io e le cose del mondo. Ecco che prende voce un mondo su cui attenzionare lo sguardo, un mondo da conoscere, da avvicinare, esplorare e infine viverlo come parte di noi. Questo componimento vuole essere una voce universale intesa come incontro dell’uni-verso, verso l’uno, dell’io e del tu come sintesi del noi.

Mostriamo alcuni momenti della premiazione e video della poesia.