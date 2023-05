BALLOTTAGGI AMMINISTRATIVE CAMPANIA, SOMMESE (AZIONE): GRANDE AFFERMAZIONE, VINCIAMO OVUNQUE.

“Con il turno di ballottaggio nei comuni campani al voto completiamo questa tornata elettorale con un’affermazione piena, frutto di un lavoro senza sbavature, quasi perfetto – a dichiararlo è Giuseppe Sommese, Segretario campano di Azione (Calenda) e Presidente della Prima Commissione Permanente in Consiglio Regionale”.

“Le affermazioni nette del Sindaco Mennella a Torre del Grecoe di Rossi a Cercola, personalità che abbiamo sostenuto dal primo momento con programmi e liste fortissimi, confermano che Azione è determinante per vincere e governare le nostre comunità – prosegue sommese, che poi conclude “il flop senza appello dei 5 Stelle conferma che l’unico campo largo vincente a Napoli e in Campania e quello che si fa con i riformisti e i moderati. È un fatto che, con questi risultati, resta agli atti a futura memoria, per tutti”.