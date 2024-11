Il Comune di Carbonara di Nola convoca un Consiglio Comunale straordinario: tra i temi, la riapertura dello Stadio A. Sallustro

Carbonara di Nola – Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Francesco Del Genio, ha annunciato per il 15 novembre 2024, alle ore 11:00, la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria presso la Sala Consiliare dell’Edificio Comunale. La convocazione prevede anche una data di riserva per il giorno 16 novembre, alla stessa ora, in caso di mancato raggiungimento del numero legale.

Ecco i punti all’ordine del giorno:

Approvazione dei verbali della seduta precedente: consueto passaggio formale per confermare le decisioni prese nella riunione precedente. Interrogazione sulla riapertura dello Stadio Comunale A. Sallustro: sollecitata dai Consiglieri di minoranza Avv. Vincenzo Rainone, Arcangelo Sepe e Marcello Casalino. La questione riguarda il futuro dell’impianto sportivo, da tempo chiuso, che rappresenta una risorsa fondamentale per lo sport e il tempo libero della comunità. Nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari: verranno selezionati i membri della 1ª Commissione “Affari Istituzionali”, della 2ª Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” e della 3ª Commissione “Programmazione e Bilancio”. Queste nomine sono cruciali per assicurare il funzionamento delle commissioni che supervisionano e indirizzano le principali attività amministrative del Comune. Variazione al Bilancio di Previsione: un punto delicato e di forte rilevanza, relativo alla variazione d’urgenza del Bilancio finanziario 2024-2026. Questa manovra, resa possibile dall’art. 175, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000, potrebbe consentire di rispondere a esigenze impreviste e a priorità emerse nelle ultime settimane.

La comunità di Carbonara di Nola attende con attenzione l’esito della seduta, soprattutto in relazione alla questione dello Stadio Comunale A. Sallustro, la cui riapertura sarebbe un segnale positivo per la valorizzazione delle strutture sportive locali e per il sostegno alle attività giovanili.