Mugnano del Cardinale. “19° Anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Giuseppe Autorino: Un cammino di fede e dedizione”

Oggi celebriamo con gioia e gratitudine i 19 anni di ordinazione sacerdotale di Don Giuseppe Autorino. Un accompagnamento spirituale, quello di don Giuseppe, che da diversi anni ha arricchito la nostra comunità con innumerevoli momenti di fede, servizio e speranza.

In questi anni, Don Giuseppe ha dedicato la sua vita al servizio della nostra Comunità Interparrocchiale, portando conforto, entusiasmo e supporto alle famiglie del paese. La sua dedizione come guida spirituale, il suo impegno nel sostenere i bisognosi, e la sua capacità di ascoltare e accogliere, sono solo alcune delle qualità che fanno di lui un sacerdote attento e disponibile.

Le sue omelie ci hanno ispirato, le sue parole ci hanno consolato nei momenti difficili e le sue azioni hanno dimostrato cosa significa vivere secondo gli insegnamenti di Cristo.

Don Giuseppe lavora instancabilmente per il bene della nostra comunità, è una figura di riferimento e un testimone perchè accoglie pienamente la Parola e segue con fede l’esempio, secondo gli insegnamenti del Vangelo.

Oggi, abbiamo celebrato questo importante traguardo, riunendoci intorno alla Mensa Eucaristica. La Comunità ha espresso tanta gratitudine e affetto festeggiando con don Giuseppe questa importantissima ricorrenza.

Grazie, Don Giuseppe per il vostro instancabile servizio e per essere una guida spirituale così preziosa per tutti. Che il Signore continui a benedirvi e a darvi la forza di affrontare insieme al popolo a Voi affidato un cammino di fede, nella coerenza al Vangelo e nella corresponsabilità.

Auguri di cuore per i vostri 19 anni di ordinazione sacerdotale!

Con affetto e riconoscenza,La vostra Comunità Interparrocchiale di Mugnano del Cardinale ‎<Questo messaggio è stato modificato>