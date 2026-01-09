Allerta meteo a Napoli, scattano le chiusure: stop a cimiteri, parchi, spiagge e impianti sportivi

Napoli si prepara ad affrontare una giornata di forte maltempo. In seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, valida per sabato 10 gennaio 2026 dalla mezzanotte fino alle ore 20, il Comune ha disposto una serie di misure preventive a tutela della sicurezza pubblica.

Le previsioni indicano un quadro meteorologico particolarmente instabile, con temporali anche intensi, raffiche di vento forti o localmente molto forti e mare agitato o molto agitato lungo la costa. Alla luce di queste condizioni, l’amministrazione comunale ha deciso la chiusura temporanea dei cimiteri cittadini, dei parchi pubblici, delle spiagge e di alcune strutture all’aperto.

In particolare, resteranno interdetti anche gli impianti sportivi all’aperto, tra cui Caduti di Brema, Ascarelli e San Pietro a Patierno. Vietato inoltre l’accesso al Pontile Nord di Bagnoli, area particolarmente esposta al moto ondoso.

Il Comune invita la cittadinanza alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e frequentazioni di aree esposte a rischio, come lungomari, zone alberate e scogliere. Le autorità raccomandano di prestare attenzione a possibili cadute di rami, alberi o strutture temporanee, oltre al rischio di allagamenti.

La situazione sarà costantemente monitorata e eventuali aggiornamenti verranno comunicati nelle prossime ore in base all’evoluzione delle condizioni meteo.