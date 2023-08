Grottaminarda in Moda e Bellezza.

Sabato 26 Agosto arriva in Piazzale Padre Pio a Grottaminarda (Av) il tanto atteso evento sulla bellezza, la cura personale e la moda con super ospiti provenienti dal mondo della televisione e non solo.

Organizzato dall’associazione I-EVENTS l’evento, in collaborazione con Alma Salòn, è finalizzato a promuovere le nuove tendenze make up e hair look 2024 con le nuove collezioni moda FW24.

La programmazione dell’evento è stata suddivisa in due parti con inizio fissato alle ore 18. La prima parte sarà incentrata sulla bellezza e la cura della donna, mentre quella serale con inizio alle ore 21 sarà dedicata completamente alla moda.

La prima parte sarà incentrata sulla CONSULENZA D’IMMAGINE, che vedrà coinvolti 4 saloni di parrucchieri: Alma Salòn, Cosimo Hair style , Kudara e Cristian De Venezia , 4 centri estetici/make up artist : Masami, Rosanna Spagnuolo Make-up artist , G M Lab e Beauty Bar, con la presenza di Veronica Marino, consulente di immagine e armocromista. La manifestazione avrà lo scopo di coinvolgere persone di ogni fascia di età per poter offrire loro una consulenza sulla propria immagine a 360 gradi. Durante questo particolare Beauty Show sarà allestita una esclusiva postazione lounge bar dedicata agli ospiti dove saranno preparati ottimi cocktails insieme ad un dj set.

ella seconda parte, che inizierà alle ore 21,00 ci sarà il DEFILÈ DI MODA, un vero e proprio spettacolo presentato dall’inimitabile show man Enzo Costanza e con tanti super ospiti, tra cui Daniel Schiavon, protagonista della trasmissione Uomini&Donne. In passerella, saranno presenti tra gli altri: Atelier Pantheon abiti da sposa, il noto stilista Irpino Cristian Guarino, con la presentazione dei suoi abiti sartoriali, i Piccoli Tesori con la collezione FW24 bimbo /bimba, mentre Belsana Style presenterà invece la collezione FW 24 Dramee, mentre l’ottica Crugnalesarà protagonista con le collezioni di occhiali da sole e da vista. Spazio anche alla Filo Diretto negozio di intimo uomo donna che presenterà i nuovi modelli di punta.

Durante la serata ci sarà inoltre l’esibizione di BlackSoul, cantante e attrice romana che si esibirà in uno dei suoi show.