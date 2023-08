Forino (Av): La nuova Dirigente Scolastica dell’ I.C. Forino – Contrada è la Professoressa Carbone Amalia .

Sarà la prof.ssa Amalia Carbone, la nuova Dirigente Scolastica che guiderà fino al 31 Agosto 2024 l’Istituto Comprensivo “Botto Picella Forino” – Contrada. La nomina è stata ufficializzata proprio oggi dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. Il nuovo D.S. succede alla Dirigente Angela Paletta la quale per quest’ anno sarà impegnata presso ANDIS nazionale. La nuova Dirigente Carbone arriva a Forino con un curriculum di tutto rispetto anche per essere stata ultimamente a capo di Istituti come il De Amicis di Atripalda , il Perna – Dante Alighieri di Avellino. Benvenuta dottoressa Carbone e buon lavoro. Daniele Biondi