GROTTAMINARDA. In corso la pulizia e manutenzione del verde pubblico e di piazze e strade

Prosegue senza sosta l’attività di pulizia e manutenzione del verde pubblico e di piazze e strade nel Comune di Grottaminarda.

Servizi di manutenzione negli ultimi giorni sono stati effettuati in via Firenze, in via Lenze, in contrada Perazzo, in Piazza XVI Marzo, nelle contrade Bisciglieto ed Azzone per menzionare solo alcune delle zone toccate.

L’infaticabile lavoro della squadra comunale di manutenzione sotto la guida dell’Ufficio Tecnico e dell’Assessore al Decoro urbano ed alle Attività manutentive del demanio, Edoardo De Luca, proseguirà nei prossimi giorni per completare le priorità e ricominciare con un nuovo giro nelle aree già toccate all’indomani dell’insediamento della nuova Amministrazione.

«Il territorio è vasto, ma come promesso stiamo cercando di non trascurare nessuna area, conciliando le strade del centro e quelle delle contrade – afferma l’Assessore De Luca – Nonostante l’esiguità del personale a disposizione, grazie alla loro grande efficienza, stiamo coprendo tutte le esigenze. Da qualche giorno poi abbiamo ottenuto “rinforzi” grazie al Progetto di utilità collettiva “Tuteliamo la Città” e quindi del coinvolgimento dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Contiamo perciò di fare sempre di più. Resta fondamentale la collaborazione dei cittadini nel manutenere gli spazi di propria competenza per un maggior decoro urbano ed anche per limitare l’inquinamento del verde pubblico. Dallo sfalcio dell’erba, purtroppo, emergono sempre tanti rifiuti».