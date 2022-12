GROTTAMINARDA. “IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE”: TRE GIORNATE DI DIVERTIMENTO PER I BAMBINI.

Dopo i Laboratori di Natale, Junior Camp Winter Edition, come promesso, continua: il 10, 17 ed 23 dicembre ci sarà il Villaggio di Babbo Natale.

Presso la Palestra comunale dalle 16,00 alle 19,00 ci saranno gonfiabili, giochi ed animazione per il divertimento di tutti i bambini. Non è necessaria alcuna iscrizione, basta accompagnare i bambini e lasciarli giocare.

Le tre giornate, promosse dal Comune di Grottaminarda, saranno a cura di tre diverse animazioni. La prima del 10 dicembre a cura di “Lucignolo”, la seconda del 17 dicembre a cura di “Festopoli”, l’ultima del 23 dicembre a cura de “La carica dei 101”.

Il Villaggio di Babbo Natale, come tutto il programma del Junior Camp Winter Edition, rientra nell’ambito di un più ampio cartellone di eventi natalizi realizzato con la collaborazione di Associazioni, Parrocchia, Scuole, che sarà presentato domani sera nel corso del convegno “Aspettando l’Immacolata”, nella Sala Consiliare Sandro Pertini a partire dalle 19,00.

«Il Natale è di tutti ma soprattutto dei bambini – afferma l’Assessore alle Politiche Giovanili e agli Eventi, Marilisa Grillo – in questo programma natalizio quindi, un occhio di riguardo è rivolto a loro. Alla loro gioia e al riappropriarsi di un Natale insieme agli altri bambini. Ma il calendario sarà ricco di eventi semplici e coinvolgenti per tutti grazie all’impegno delle Associazioni, della Parrocchia, delle Scuole e di un gruppo di lavoro per gli eventi natalizi che sta operando in maniera del tutto disinteressata per darci una mano nell’organizzazione».