GROTTAMINARDA. IL MUSEO ANTIQUARIUM “FILIPPO BUONOPANE” HA UNA SUA DIRETTRICE: LUANA VITALE.

L’Archeologa Luana Vitale è la Direttrice del Museo “Filippo Buonopane”. L’incarico, disciplinato da apposita convenzione, fa seguito ad un Avviso di selezione pubblicato lo scorso giugno.

L’Antiquarium, sito all’interno del Castello d’Aquino di Grottaminarda, ricco di reperti e dalle grandi potenzialità turistico/culturali, vede finalmente una figura di riferimento per la promozione della storia, della cultura e per la valorizzazione del patrimonio museale.

Laureata alla Federico II di Napoli in Lettere Classiche, indirizzo Archeologico, Luana Vitale, 45 anni di Grottaminarda, ha anche al suo attivo un Master di II livello in Tecniche Geoarcheologiche per la tutela dei beni storico-archeologici ed un Diploma universitario di specializzazione in Archeologia conseguito con votazione 70/70 e lode. Dunque è un’Archeologa di I fascia. Opera nel settore dei beni culturali da circa 20 anni; negli ultimi 10 si è dedicata alla ricerca nel territorio di Grottaminarda e in generale dell’Irpinia. Proprio nel territorio compreso tra Grottaminarda e Ariano Irpino, di recente, ha effettuato importanti rinvenimenti archeologici su insediamenti di epoca classica e preistorica che hanno consentito di ampliare le conoscenze sul binomio uomo/natura nel nostro territorio.

«Un benvenuto alla nuova Direttrice del Museo – afferma la Delegata al Personale, Franca Iacoviello – Sono certa che le sue capacità professionali saranno un punto di forza per il Museo. Indubbiamente sarà di grande ausilio a questo Ente che potrà contare su una valida professionista. Non mi resta che augurarle buon lavoro».

«Finalmente il Museo Antiquarium Filippo Buonopane ha una sua Direttrice – aggiunge l’Assessora alla Cultura Marilisa Grillo – la dottoressa Luana Vitale è un’archeologa di indiscutibile esperienza, sono certa che saprà mettere al servizio della nostra comunità il suo grande sapere, la sua grande passione e dedizione per il suo lavoro. Il nostro Museo ha bisogno di essere rivitalizzato al fine attirare nuovi flussi turistici. Inoltre, voglio ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione comunale la dipendente Katia La Manna che dopo anni di prezioso lavoro prestato per i cittadini della nostra comunità in particolare proprio presso il Castello d’Aquino, si congeda. In bocca al lupo e auguri per la meritata pensione».