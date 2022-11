GROTTAMINARDA. GRUPPO DI SUPPORTO/STAFF SINDACO. DESIGNATO UN NUOVO COLLABORATORE: GABRIELE UVA.

Un nuovo collaboratore entra a far parte dello Staff del Sindaco, a seguito dell’Avviso Pubblico di manifestazioni d’interesse per il “Gruppo di Supporto” all’Amministrazione comunale. Si tratta del giovane e promettente Gabriele Uva, designato dal Sindaco Marcantonio Spera, per lo svolgimento di attività di collaborazione per l’Ente, a titolo gratuito, in materia di “Programmazione e rapporti con Regione, Governo Centrale, Istituzioni europee”.

Gli obiettivi principali dell’incarico, infatti, sono di supporto al Sindaco ed alla Giunta Comunale, mediante suggerimenti, proposte, pareri, predisposizione degli atti amministrativi richiesti in ordine alle materie di competenza.

Ricordiamo che gli altri due collaboratori esterni designati sono: Rosalba Basile e Rocco Barrasso. Per la prima le attività di competenza riguardano: Edilizia Residenziali Pubblica (ERP) – Rapporti con l’Agenzia Campana per l’Edilizia Popolare; Politiche per il lavoro; Politiche Sociali; per il secondo: Studio e Progettazione per la fattibilità di Società in House.

Accanto ai collaboratori esterni a completare lo Staff del Sindaco, una figura interna all’Ente: Pietro Antonio Del Grosso, nominato con decreto del 20 settembre 2022, “Responsabile della Struttura di Staff per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo”.

«Un ringraziamento particolare al Sindaco Spera e all’Amministrazione per la fiducia che hanno voluto riporre nella mia persona – dichiara Gabriele Uva – Sono onorato di servire la mia comunità e cercherò di farlo con umiltà, ma al contempo con determinazione e spirito di abnegazione».