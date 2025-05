Grande Successo per l’iniziativa “Medici di Strada” ad Avella: decine di visite gratuite per la salute dei cittadini. VIDEO

Si è svolta con grande partecipazione sabato 24 maggio 2025, presso la sede del MASCI Avella “Padre Federico D’Andrea”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Medici di Strada in collaborazione con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.), la Comunità MASCI di Avella e con il contributo attivo del Gruppo MASCI Napoli 9 “La Salette”.

L’evento, che ha previsto visite pneumologiche e cardiologiche gratuite, ha visto l’affluenza di decine e decine di persone, confermandosi come un vero successo sotto il profilo della partecipazione e dell’utilità sociale. Tanti i cittadini si sono rivolti con fiducia ai medici presenti, ricevendo consulenze specialistiche e attenzione professionale in un contesto accogliente e organizzato.

Le visite sono state curate da:

Dott. Bruno Casaretti, specialista in pneumologia

Dott. Luigi Piccenna, specialista in cardiologia

L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta la forza e l’efficacia della sinergia tra associazionismo, volontariato medico e comunità locali nel promuovere la prevenzione e l’accesso alla sanità anche per chi vive situazioni di fragilità.

L’Associazione Medici di Strada ringrazia tutti i volontari, i professionisti e i cittadini che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, in particolare il Gruppo MASCI Napoli 9 “La Salette” per la preziosa collaborazione logistica e organizzativa. Simili attività verranno replicate anche in futuro, per continuare a portare salute, ascolto e vicinanza dove ce n’è più bisogno.

Per maggiori informazioni:

www.medicidistrada.it

Email: medicidistrada@mail.com