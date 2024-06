Grande Successo per il Pomeriggio di Prevenzione in Rosa a Sperone

Tantissime le adesioni al pomeriggio di prevenzione in rosa organizzato ieri, venerdì 31 maggio, dall’associazione Amos Partenio nel comune di Sperone. Nei locali della scuola primaria sono stati allestiti gli ambulatori per le visite gratuite effettuate da diversi specialisti. Hanno partecipato il senologo Carlo Iannace, l’ecografista Michele Capozzi, il nefrologo Giovanni Cibelli, la nutrizionista Daniela Mone, il cardiologo Giacomo Ferraro e il fisioterapista Walter Iannaccone. Numerose le persone che si sono sottoposte ai controlli, continuando a seguire le iniziative delle associazioni sul territorio e a credere nel grande valore della prevenzione. Per l’ottima riuscita del pomeriggio all’insegna del rosa e dell’amore per la propria salute, l’Amos Partenio ringrazia innanzitutto i medici specialisti per il loro importante operato e le tante volontarie dell’associazione per il tempo e i sorrisi che non fanno mai mancare. Un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale di Sperone, al sindaco Adolfo Alaia e alla consigliera Paola Rosiello, per l’accoglienza e la collaborazione ormai consolidata negli anni. Grazie al personale della scuola per aver dato una mano nell’organizzazione degli ambulatori e a quanti hanno preso parte all’iniziativa, durante la quale sono stati distribuiti, come sempre, i fiocchi rosa per sensibilizzare ulteriormente all’importanza della prevenzione del tumore al seno. Donato all’amministrazione comunale anche il kit della decima Camminata Rosa, la grande festa della prevenzione e della solidarietà che si terrà il prossimo 8 settembre da Mercogliano ad Avellino. Dieci anni sono un traguardo importante, da festeggiare insieme a coloro che continuano a seguire il fiocco rosa annodato dal dottor Carlo Iannace attorno all’Irpinia e non solo. Le date dei prossimi appuntamenti con le visite gratuite sono disponibili sulle pagine Facebook Amos Partenio ed Amdos Campania.