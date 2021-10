Grande partecipazione da parte delle Società del Comitato territoriale Irpinia – Sannio all’incontro che si è tenuto domenica mattina al Palazzetto dello Sport “Giacomo Del Mauro”. Ricordato l’avellano Luigi Biancardi

Un incontro in cui si sono buttate la basi per la ripartenza in questo anno post Covid. Oltre al presidente del Comitato Stefano Aquino e al Consiglio Territoriale presenti anche i Consiglieri Regionali Luciano ed Avitabile, ed il Consigliere Federale Felice Vecchione. A fare gli onori di casa, l’Assessore allo Sport del Comune di Avellino Giuseppe Giacobbe.

Nel corso dell’incontro grande commozione nel ricordare la figura del consigliere Luigi Biancardi al cui ricordo è stato istituito un premio annuale per il Dirigente dell’Anno. Effettuate anche le premiazioni agli arbitri Benemeriti e Neo Promossi, le borse di studio dedicate agli allenatori intitolate ad Alberto Matarazzo e Pasquale Pormile. Infine sono state premiate anche le società promosse a categorie superiori nell’anno 2020/21 e simbolicamente anche le squadre che l’anno scorso hanno avviato l’attività partecipando ai campionati.

Nel corso della mattinata c’è stato anche anche la riunione tecnica con gli ufficiali di gara. Una bella mattinata vissuta all’insegna dell’aggregazione e condivisione per ripartire tutti insieme.

