Napoli, uomo precipita da un’impalcatura in una traversa di piazza Garibaldi: è grave

Momenti di grande tensione questa mattina in una traversa di piazza Garibaldi, dove un uomo di 56 anni è precipitato da un’impalcatura riportando ferite gravissime. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l’uomo riverso sull’asfalto.

Sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118: i sanitari hanno stabilizzato il 56enne e lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale, dove versa in condizioni critiche.

Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato la caduta da diversi metri d’altezza. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando la regolarità del cantiere per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.