Giornata ecologica al Liceo di Mugnano del Cardinale

“Respirart”: questo il titolo della manifestazione che si è svolta stamattina a Mugnano del Cardinale , organizzata dall’Associazione onlus “Il mondo che vorrei”, con sede centrale in Lauro. Vi hanno partecipato gli studenti del biennio del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate “ Nobile- Amundsen”, accompagnati dai loro docenti, che si sono diretti a piedi dal campo sportivo alla collina di Gesù e Maria, raccogliendo per strada rifiuti vari e portandosi poi nella pineta adiacente all’omonima chiesetta. Qui hanno declamato frasi d’autore e non, sia in lingua italiana che inglese: da Albert Einstein (“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”) a Jeremy Bentham( “Allungando la mano per raggiungere le stelle, troppo spesso dimentichiamo i fiori sotto i nostri piedi”), da Buddha (“ Quando ti piace un fiore, semplicemente lo cogli. Ma quando ami un fiore, lo annaffi tutti i giorni”) ai nativi americani ( “ Non ereditiamo la Terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli”). La manifestazione, patrocinata dal Comune di Mugnano del Cardinale, tra letture , musica ( con il sassofonista Attilio Vona), esercizi di respirazione e meditazione a contatto con la natura ( questi ultimi a cura del dott. Alessandro Fasano), ha fornito l’occasione non soltanto per riflettere sulle tematiche dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,ma anche per mettere in pratica ciò che si apprende sui banchi di scuola. Agli studenti è stata pure offerta la possibilità di visitare il vicino Convento di San Pietro a Cesarano. “ E’ stata la nostra prima uscita all’aria aperta dopo due anni di emergenza Covid e io mi sono divertito molto. Speriamo di poter ripetere nel futuro simili esperienze”: così ha commentato Andrea, uno degli studenti partecipanti che ha lanciato l’idea di una piccola colletta per installare , nelle strade del paese che ne sono prive, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

“Una splendida mattinata trascorsa con ragazzi partecipativi, rispettosi e motivati”- afferma Fania Lauro, responsabile dell’Associazione presieduta da Angela Vetrano- “ Quando abbiamo lasciato la pineta, dove gli alunni hanno consumato una merenda naturale, non c’era neppure una carta per terra! Non vediamo l’ora di organizzare anche con gli studenti dell’Alberghiero di Marzano l’evento Api e uomo, previsto per il prossimo 20 maggio”. Quella di oggirientra tra le tante interessanti iniziative volte ad arricchire l’offerta formativa dell’ISIS Nobile- Amundsen di Lauro, diretto dalla Preside Maria Grazia Manzo, di cui il Liceo di Mugnano è parte. Proprio nella sede in Via Montessori sarà ospitato, giovedì 12 maggio,Alessio Forgione, autore del romanzo “Il nostro meglio”,nell’ambito del progetto “Adotta uno scrittore”, a cura del Salone Internazionale del Libro di Torino, mentre, a fine mese, una classe del Liceo di Mugnano si appresta a partecipare al Festival del Racconto Ambientale presso le Isole Tremiti, a conclusione della Staffetta di scrittura creativa Bimed 2022. “ I numeri sembrano darci ragione della cura e dell’attenzione che dedichiamo quotidianamente ai nostri ragazzi, visto che per il prossimo anno scolastico, con la formazione di una classe del Liceo scientifico e di un’altra di Scienze Applicate, entra il doppio degli studenti che escono” conclude soddisfatto il prof. Giuseppe Scafuro.

