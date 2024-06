Geolier al Centro Commerciale Vulcano Buono per il firma copie del suo ultimo Album “Dio Lo sa”

Ieri, al centro Commerciale Vulcano Buono di Nola, dopo il Volo, Mango, Gigi D’Alessio, presente l’ artista Geolier per il firma copie per il suo nuovo Album “Dio lo sa” uscito il 7 giugno. L’album più atteso del 2024 è finalmente disponibile e i fans che avevano in anticipo acquistato l’album presso lo store Mondadori che ha ospitato l’evento, ha ricevuto il pass per usufruire dell’accesso prioritario al firma copie.

E’ stata lunga la fila di fans in coda per incontrare Emanuele che con la sua solita semplicità e gentilezza, si è intrattenuto con i suoi fan, scattando foto, firmando autografi e rispondendo alle loro domande.

Geolier, forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena.

Nunziata Napolitano