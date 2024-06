AVELLINO- Giovedì 13 giugno Libera Avellino rinasce con Don Luigi Ciotti

Giovedi 13 giugno alle ore 18:00 il Presidente nazionale di “Libera Contro le Mafie”, Don Luigi Ciotti, presenzierà alla ricostituzione ufficiale di Libera Avellino presso il Polo Giovani di Via Morelli e Silvati. Un’occasione importante per il capoluogo e l’intera provincia, soprattutto a seguito della recente tornata elettorale e in vista del ballottaggio. L’evento vedrà, inoltre, la partecipazione di Antonietta Oliva, familiare di una vittima innocente di camorra, di Teresa Venezia, sostituto procuratore della repubblica di Avellino, e di Graziella Ammaturo, familiare di una vittima del terrorismo e della criminalità organizzata. “La situazione complicata e preoccupante che sta emergendo sul nostro territorio rispetto ai fenomeni legati alla criminalità organizzata, ci ha fatto comprendere l’urgenza e la necessità di ricostituire un presidio di legalità e giustizia sociale”, hanno comunicato i responsabili di Libera Avellino. (Andrea Squittieri)