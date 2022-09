Frattamaggiore: tenta di rubare del materiale idraulico da un cantiere edile. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Carbonari per la segnalazione di una persona che si era introdotta all’interno di un cantiere edile.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la recinzione del cantiere forzata e un uomo che, alla loro vista, ha cercato di nascondersi tentando di occultare del materiale idraulico; gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due cacciaviti e di un coltello che sono stati sequestrati.

A.A., 42enne di Frattamaggiore con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato.