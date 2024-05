Francesco Todisco candidato alle Europee per il pd, fa tappa ad Avella. Video

Questa sera ad Avella, presso la sala Alvarez del Palazzo Baronale, il Partito Democratico del Baianese si è riunito per supportare la candidatura di Francesco Todisco alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi. All’incontro hanno partecipato diverse figure di spicco del partito, tra cui il segretario provinciale del PD Mario Pizza, il consigliere regionale Maurizio Petracca, e l’ex sindaco di Sperone Marco Santo Alaia.

Numerosi i presenti che hanno assistito alla discussione, animata dai motivi per cui votare per il Partito Democratico e, in particolare, per scegliere Francesco Todisco come candidato. Todisco, avvocato di professione, ha alle spalle una carriera politica significativa, essendo stato consigliere comunale della città di Avellino e consigliere regionale della Campania, appartenente al gruppo consiliare “De Luca Presidente in rete”.

Durante l’incontro, i relatori hanno evidenziato l’importanza di sostenere Todisco, sottolineando le sue competenze, il suo impegno politico e la sua dedizione alle cause sociali e territoriali. Hanno inoltre illustrato le principali linee programmatiche del Partito Democratico in vista delle imminenti elezioni europee, rimarcando la necessità di una rappresentanza forte e competente in Europa.

L’evento si è concluso con un accorato appello al voto, invitando tutti i cittadini a partecipare attivamente alle elezioni e a scegliere Francesco Todisco come rappresentante del Baianese e dell’intera Campania in Europa.