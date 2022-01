Forino(Av): Omicron avanza inesorabile. Ad oggi 105 i positivi al Covid.

Omicron avanza. Superata quota 100 in un crescente lento ed inesorabile. Ormai a Forino i 105 casi non sono più da stigmatizzare, minimizzare e far finta che tutto ricada nell’ andamento nazionale, che proprio oggi registra una discesa, ma che purtroppo a Forino invece registra una ennesima impennata con altre 9 persone positive al Covid. Un andamento che ora non lascia più spazio al margine di attesa, anche perché Omicron oltre ai 105 positivi, sta trascinando con se anche interi nuclei familiari costretti a rimane in casa come contatti diretti. Ieri lo Screening volontario messo in campo dall’ Amministrazione Comunale per le Scuole Forinesi, lodevole iniziativa, ma il numero esiguo di partecipanti, 200 alunni su 550 con ha restituito un quadro esaustivo di cosa realmente sta anche “covando” o coverà a giorni nelle aule scolastiche tra i banchi di scuola. Forino con questi dati galoppanti potrebbe ritrovarsi, se già non lo è in direzione di zona rossa o arancione rafforzato. Tanti i dubbi, tante le perplessità, le preoccupazioni in un trand che non lascia da rimanere tranquilli. Daniele Biondi

