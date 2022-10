Forino/ Contrada: Continua la mancanza di acqua per problemi all’ elettropompa ai Pozzi di Montoro. Scuole chiuse a Contrada

Sono ormai tre giorni che i cittadini di Contrada e Forino sono alle prese con un fastidioso problema legato alla mancanza di acqua. Infatti dal giorno 4 Ottobre dalle 22.00 di sera alle 06.00 del mattino rubinetti a secco. A Forino soprattutto le zone alte stanno risentendo di più la criticità dove il flusso diminuisce ancor prima dell’ orario di chiusura e ritorna ampiamente dopo l’ orario stabilito per l’ apertura. Analoga situazione a Contrada dove il Sindaco De Santis, per la tutela della salute pubblica al cittadino, è stato costretto a chiudere le scuole di ogni ordine e grado, sia nella giornata odierna , sia in quella di domani venerdì 7 ottobre. La motivazione posta alla base del disservizio, così come riportato dal Comunicato dell’ ente erogatore ” Guasto dell’ elettropompa del campo Pozzi alla Fraz. Chiusa di Montoro. Da. Bio