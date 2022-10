Al via la seconda edizione di festAmbiente, la quattro giorni dedicata all’ambiente organizzata da Legambiente Avellino insieme a tante altre realtà irpine. Dal 13 al 16 ottobre in giro per la città il circolo cittadino ha programmato una serie di eventi per coinvolgere i cittadini e le cittadine e avvicinarli ai temi della tutela dell’ambiente e dell’associazionismo.

Si parte il 13 ottobre con la presentazione dei dati AURA sulla qualità dell’aria in Irpinia e si conclude il 16 con Bring your cup, un evento pensato per chi vuole passare una serata alternativa in città.

Il 14 sarà presente il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani che guiderà un incontro dal titolo “Senza R-Impianti” incentrato sull’importanza dei biodigestori in Irpinia e non solo.

«Una quattro giorni dedicata all’ambiente, alla partecipazione e a chi si preoccupa per la propria Terra – dichiara Antonio Di Gisi presidente Legambiente Avellino -. La nostra ambizione è che questo appuntamento , giunto alla seconda edizione, sia sempre più un momento di denuncia, di analisi e di mobilitazione. Vi aspettiamo dal 13 al 16 in giro per Avellino perché, come dice il claim di FestAmbiente, che tieni a fà?»

«Il nostro obiettivo è coinvolgere quanta più gente possibile – spiega Antonio Dello Iaco -. Puntiamo a ottenere una grande partecipazione da parte di tutti e tutte. Vogliamo chiamare la cittadinanza, e in particolare gli studenti e le studentesse, a un’attenzione diversa sui temi ambientali. Questo territorio si cambia solo se saremo uniti!»

Programma

13 Ottobre

– 18.00 presso circolo della stampa – Che aria tira? (con AURA)

Focus su qualità dell’aria ad Avellino con presentazione dei dati raccolti dalle centraline AURA

Ospiti: Vincenzo Capozzi – Presidente Osservatorio Meteorologico Montevergine, Raffaele Cucciniello – Ricercatore Dipartimento chimica e biologia Unisa.

– 21.00 presso Avionica – Simpons For Future | Cine dibattito, con riflessione a cura di Laika

14 Ottobre

– 18.00 presso ex Chiesa del Carmine Avellino – SENZA rIMPIANTI

L’impiantistica come possibilità e non come condanna, con la presenza di Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente

15 Ottobre

– 18.00 presso Avionica – SWAP PARTY in collaborazione con UDS e FFF

Party dedicato alla lotta alla fast fashion con la pratica del riutilizzo degli abiti in buone condizioni.

– 21.00 presso Avionica – Live music

Acabou Live + I Fatti Male

16 Ottobre

9.00 Mercogliano – Montevergine – A’IUTA PE O CLIMA, con Irpinia Trekking.

L’antico percorso della IUTA che porta i pellegrini verso il santuario di Montevergine per parlare di clima e di qualità dell’aria e per guardare l’Irpinia dall’alto.

20.00 presso Avionica – Beviamoci sù | ASSEMBLEA FINALE

L’ultima sera del festival inviteremo tutti coloro che hanno vissuto un pezzo di festAmbiente a bere una birra insieme agli attivisti e le attiviste del circolo per discutere dei giorni trascorsi e degli obiettivi futuri. In questa occasione sarà bandito il contest BRING YOUR CUP, chi vorrà potrà portare un bicchiere da casa per bere la propria birra. Il bicchiere più “affascinante” vincerà il contest.



Il presidente di Legambiente Avellino

Antonio Di Gisi