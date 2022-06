Ciarambino: “Elezioni, a Nola e Somma scelti sindaci di valore per rilanciare città da grandi potenzialità”

“Le affermazioni di Carlo Buonauro e Salvatore Di Sarno, eletti già al primo turno alla guida di Nola e Somma Vesuviana, sono un risultato straordinario per due città che rappresentano un riferimento importante nell’intero hinterland. Con la garanzia di aver scelto due profili di valore, abbiamo la possibilità di far ripartire tanti progetti rimasti al palo e, grazie all’opportunità del Pnrr, possiamo rilanciare territori dalle grandi potenzialità. Esprimo particolare soddisfazione per il dato della lista del Movimento 5 Stelle a Nola, che ha conseguito uno dei migliori risultati a livello nazionale, grazie soprattutto al lavoro portato avanti in questi anni sul territorio dai nostri attivisti e dai nostri portavoce. A Buonauro e Di Sarno va il mio in bocca al lupo, unito all’impegno personale e della mia forza politica a collaborare, a ogni livello istituzionale, perché siano conseguiti tutti gli obiettivi contenuti nei programmi elettorali elaborati anche con il contributo del Movimento 5 Stelle”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino.

