Forino (Av): Proposto Encomio di Merito per il Maresciallo dei Vigili Urbani Maurizio Volino per lodevoli azioni poste in essere presso la sede Comunale nel giorno dell’ Alluvione del 25 Maggio

Scorrono ancora dettagli di quel maledetto 25 maggio giorno in cui su Forino s’ abbatte’ un vero e proprio cataclisma , un nubifragio senza precendenti con 60 mm di acqua a metro quadro caduti in poco meno di 40 minuti. Tanti i danni , tanta la paura, tanto lo sconforto per quanto accaduto. Come abbiamo accennato scorrono ancora dettagli, gesti , azioni legati forse neanche alla straordinarietà, ma alla volontà di rendersi utili anche oltre le proprie competenze così come fatto dal Maresciallo dei Vigili Urbani Volino Maurizio che in quei terribili frangenti con ardito spirito e senso del dovere ha posto in essere una serie di azioni utili operative atte a salvare in Palazzo Caracciolo attuale sede del Comune , i locali del Comando dei Vigili Urbani , dell’ Ufficio Anagrafe, dello Stato Civile , il vano ascensore con centrale elettrica e vano caldaie. Un lodevole atto quasi a tutti sconosciuto , fin a questo momento , ma venuto fuori nello scorso Consiglio Comunale, tanto da spingere il capo minoranza del gruppo Prospettive Dottor Gregorio Iannaccone a spendere particolari parole di ringraziamento e di riconoscenza a cui l’ intera assise si è accodata, nonché proporre un Encomio al Merito per una preziosa condotta umana, sociale e lavorativa la quale ha evitato danni incalcolabili ed irreparabili a questi uffici fulcro della governance della Città di Forino.