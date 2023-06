ISCRIZIONI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE A GROTTAMINARDA: È POSSIBILE PRENOTARSI AI “TOLC”.

Sulla piattaforma Cisiaonline.it è possibile prenotarsi ai vari “TOLC” in presenza oppure on-line di semplice orientamento ma anche propedeutici all’iscrizione al Corso di Laurea in Scienze biologiche per la diagnostica clinica, targato Università degli Studi del Sannio che da settembre partirà a Grottaminarda grazie ad una collaborazione tra il Comune di Grottaminarda, l’ASL di Avellino e UNISANNIO.

Tra le prossime date a disposizione per partecipare al Tolc vi ricordiamo quella del 5 luglio nella sede dell’Unisannio a Benevento.

Va ricordato che il corso triennale non è a numero chiuso ma per immatricolarsi è necessario sostenere un test d’ingresso non selettivo, il TOLC-B, a cui, è già possibile prenotarsi per farsi trovare pronti per le iscrizioni da agosto 2023.

Le studentesse e gli studenti che sceglieranno di iscriversi a questo nuovo corso di laurea seguiranno le lezioni presso il Polo universitario e sanitario di Via Francesco Flammia. Le attività laboratoriali si svolgeranno presso ospedali e strutture sanitarie afferenti all’ASL di Avellino.