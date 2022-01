Forino (Av). L’Assessore Lima: “Soddisfatti per alcuni interventi sulle nostre Scuole”

L Amministrazione Comunale di Forino in queste settimane ha messo in campo vari e svariati interventi di manutenzione ordinaria sui plessi dell’ Ic. Forino. Nella fattispecie si è provveduto alla tinteggiatura delle aule, la maggior parte, risolto alcune criticità inerenti infiltrazioni di umidità in diversi locali scolastici, ma ha anche affrontato la questione pensiline di riparo agenti atmosferici con la loro realizzazione. A tutto questo si è aggiunto un altro importante intervento che ha riguardato la Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado Elodia Botto Picella. Riparazione delle infiltrazioni di acqua che da alcuni mesi precludevano agli studenti la frequentazione, ma l’ aspetto più importante è rappresentato dall’ adeguamento di capienza che a giorni sarà concluso grazie alla seconda uscita di sicurezza che in futuro permetterà allo stabile di ospitare un numero più congruo di persone, anche per eventi e manifestazioni. Pure gli spogliatoi sono stati oggetto di interventi di miglioramento per un ritorno alla normalità nel futuro prossimo. Non nasconde la soddisfazione l’ Assessore Lima che ha seguito di persona la faccenda” Siamo soddisfatti di questi svariati interventi messi in campo per le nostre Scuole. La nostra attenzione rimane vigile ed interessata ai nostri studenti. Previsti altri interventi di miglioramento e di ammodernamento dei nostri plessi. Noi ci siamo e ci saremo sempre per i nostri studenti” Daniele Biondi

