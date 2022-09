Forino (Av): La Città dei Sette Colli scelta dalla RAI come sede Nazionale degli Exit Pool delle Elezioni Parlamentari

Oggi domenica 25 settembre 2022 i cittadini italiani saranno chiamati ai seggi per le elezioni politiche nazionali. La Rai seguirà la giornata di voto attraverso speciali, approfondimenti e spazi dedicati nei telegiornali e radiogiornali, con gli aggiornamenti sull’affluenza, i commenti, le analisi e – dopo le 23.00, a urne chiuse con exit poll e proiezioni. Un impegno che proseguirà il 26 settembre per informare sull’esito dello scrutinio: lo spoglio partirà dalle schede per il Senato per poi passare a quelle per la Camera dei Deputati.

Rai 1 e Rai 3 il 25 settembre cominceranno la notte elettorale alle 22.40, rispettivamente con “Porta a Porta – Speciale Elezioni”, in collaborazione con il Tg1, e Tg3 Speciale Elezioni.

A loro si unirà poi il Tg2, su Rai 2 a partire dalle 24.00, con “Tg2 Speciale Elezioni”.

Il 26 settembre i primi aggiornamenti arriveranno su Rai 1 con Tg1 Mattina Speciale Elezioni, in onda dalle 6.00, poi su Rai 2 alle 10.00 con un Tg2 Speciale .

In questa importante e particolare tornata elettorale dalla Rai Nazionale è stato scelto il Comune di Forino, insieme a quello di Montemiletto come sede degli Exit Pool proiezioni nazionali le quali faranno capo alle maggiori trasmissioni televisive Rai che informeranno i cittadini di tutta Italia dell’affluenza alle urne e dell’orientamento del voto. Sede di Seggio di rilevamento è la Scuola Vespucci di Piazza Kennedy dove la Rai ha incaricato sui responsabili , i quali rileveranno il dato a campione dai cittadini forinesi che si recheranno alle urne. Daniele Biondi