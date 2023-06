Forino (Av): La 35ma FIACCOLATA di SAN NICOLA onorerà la Memoria di Padre Domenico Curcio. Al Cimitero di Bisaccia il 3 Agosto deposizione di una corona di Fiori e accensione di una fiaccola

Tra i sacerdoti che sicuramente hanno impresso negli ultimi 40 anni un’ impronta indelebile, nella memoria e nella storia locale , figura sicuramente Padre Domenico Curcio della Congregazione Passionista che negli anni in cui ha espletato il suo prezioso ministero sacerdotale nella Città dei Sette Colli, ha conquistato l’ amore e la considerazione di tutti. Prematuramente però nel mese di novembre 2014 una brutta malattia , lo ha portato via lasciando nei forinesi un ricordo, una memoria ancora oggi molto viva e sentita . Questo forte sentimento quest’ anno sarà re vivacizzato dalla 35ma Fiaccolata di San Nicola che giovedì 3 Agosto partendo da Sant’Agata di Puglia, farà tappa anche al Cimitero di Bisaccia sulla tomba di Padre Domenico dove sarà depositata una corona di fiori, accesa una fiaccola e consegnata una targa di rinnovato ringraziamento ai familiari in riconoscenza per quanto fatto alla comunità di Forino. Un atto, un gesto molto particolare, pregnante di valore morale e sociale.

Ma chi era Padre Domenico Curcio chi è stato in vita?

Padre Domenico dell’Immacolata, al secolo Domenico Curcio, nasce il 6 luglio 1942 a Bisaccia (Av), da Antonio e Antonietta Gervasio. Tra i Passionisti padre Domenico entra giovanissimo , ed il 26 settembre 1959, dopo l’anno di Noviziato, emette la professione dei consigli evangelici, a Falvaterra. Dopo gli studi filosofici e teologici viene ordinato sacerdote il 6 agosto 1968 a Napoli. Persona d grande cultura e sempre aperto al nuovo, aggiornatissimo su tutto, ha fatto della formazione permanente il suo impegno prioritario, intuitivo al massimo e precursore di tanti cambiamenti nella chiesa, on visione ideale, ma anche concreta della vita cristiana, sacerdotale e consacrata.Un sacerdote stimatissimo da tutti, Padre Domenico è stato consultore all’Apostolato nella provincia dell’Addolorata (Lazio Sud e Campania), superiore locale, vicario e soprattutto vicario episcopale per la vita consacrata della Diocesi di Avellino, dove godeva di una stima grandissima da parte dei vescovi, del clero, dei religiosi e delle religiose, nonché dei fedeli laici.

Ha predicato moltissime missioni popolari ed ha svolto l’apostolato tipico della Congregazione dei Passionisti.

Padre Domenico ha ricoperto per tanti anni l’ufficio di parroco e vicario parrocchiale nella Città di Forino ed in comunione con padre Leone Russo , sono riusciti a dare un impulso fortissimo alla vita pastorale e spirituale dell’intera cittadina dove praticamente ha vissuto buona parte della sua vita sacerdotale e dove era amato e stimato da tutti, per il suo stile, la sua affabilità, la sua preparazione culturale, teologica, pastorale e liturgica. Daniele Biondi