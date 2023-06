FLUMERI (AV). Incidente stradale tra due auto. Feriti un uomo di 63 anni e una ragazza di 24.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 16’00 di oggi 9 giugno, è intervenuta nel territorio del comune di Flumeri, in contrada Tre Torri, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nello scontro i due rispettivi conducenti, un uomo di 63 anni ed una ragazza di 24 anni, rimanevano feriti, e venivano affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza, sul posto Vi erano i Carabinieri della stazione di Ariano Irpino per i rilievi di propria competenza.