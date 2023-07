Forino (Av): In ogni Estate immense problematiche. In questa quella della cronica mancanza di Energia Elettrica

È da molti giorni che a Forino diversi, tanti o forse tutti i cittadini stanno avvertendo un grave disagio legato alla penuria , alla totale mancanza di elettricità. Problematica che sta creando non pochi disagi ,non poche difficoltà a cittadini quanto a esercenti pubblici tra cui , maggiormente salumerie , bar e farmacie. La protesta ormai corre sul filo Facebook di persone ormai stufe , esauste da questa condizione che non ha più orari, non ha più fasce particolari della giornata, ma si ripresenta nelle intero arco della giornata. Comprendiamo le alte temperature di questi giorni, comprendiamo le difficoltà che la società erogatrice può o sta sostenendo, ma a Forino , nessuno ce ne voglia, in ogni benedetta stagione estiva tanti inermi cittadini devono fronteggiare , subire disservizi , cui mancanza di acqua , mancanza di energia elettrica problematiche di cui un po’ tutti sono realmente ormai stanchi . Daniele Biondi