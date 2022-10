Forino (Av): Il Comune di Monterubbiano conferisce la “BENEMERENZA CIVICA” al Dirigente Scolastico già Presidente ANDIS Dott. Gregorio Iannaccone

“Prendete in mano la Vostra Vita e fatene un capolavoro “. Così asseriva il grande Papa Karol Wojtyla, e queste bellissime parole bene si addicono alla stellare carriera del Dottor Gregorio Iannaccone forinese doc Dirigente Scolastico già Presidente a più riprese dell’ ANDIS d’ Italia. Infatti è proprio di poche ore fa la notizia dell’ ennesimo riconoscimento di altissimo valore civico accordatogli in tal caso dal Comune di Monterubbiano ( Fermo) con la “BENEMERENZA CIVICA” onoreficenza che viene concessa da un Comune italiano ad un cittadino, organizzazione, associazione o ente che con opere concrete nel campo delle scienze, delle arti, dell’industria, del lavoro, della cultura, della scuola, dello sport o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico o con atti di coraggio siano stati di aiuto ai propri concittadini o abbiano esaltato il prestigio della città. I cittadini insigniti di tale onorificenza si definiscono cittadini benemeriti. Nel caso del Dirigente Gregorio Iannaccone si legge nella motivazione del prestigioso riconoscimento ” PER L’ IMPEGNO PROFUSO COME DIRIGENTE SCOLASTICO , SENSIBILE ALLE CRITICITÀ ED ALL’ EVOLUZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO, E PER QUANTO PROMOSSO PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI MONTERUBBIANO”.

Il riconoscimento è stato consegnato direttamente dalla dottoressa Maria Teresa Mircoli Sindaco di Monterubbiano presso il Teatro Comunale V. Pagano in occasione del 77esimo Convegno Nazionale svolto dal Primo Ottobre c.a proprio nel Comune in provincia di Fermo. Daniele Biondi