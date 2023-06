Forino (Av): Festival dei Piccoli. Tra gli ospiti, nella giornata di apertura, le sorelle Lorusso autrici della riscrittura de “La Divina commedia per bambini”

Si avvicina Il Festival dei piccoli, la primissima edizione di un evento interamente dedicato ai bambini e ai teenagers e improntato alla letteratura per ragazzi. Tra gli ospiti della prima giornata, il 23 giugno, ci saranno le sorelle Monica e Patrizia Lorusso. Conosciamole meglio.

Monica e Patrizia, per gli amici Patty, vivono e lavorano ad Avellino. Sin da piccole condividono la passione per la scrittura e l’illustrazione, entrambe da autodidatte.

Monica è docente di lingue e letterature straniere e insegna da tanti anni nella scuola dell’infanzia, ambiente che le dà la possibilità di sviluppare in pieno la sua creatività, di esercitare la lingua e di creare progetti per i suoi alunni che spesso si trasformano in testi. Uno dei quali è la riscrittura de La Divina commedia, La mia Divina Avventura.

Patrizia è appassionata di tutto ciò che è arte, illustrazione, scrittura.

Oltre ad illustrare storie scritte dalla sorella o da lei stessa, ha prodotto lavori anche per altri autori. Ha lavorato per tanti anni come fotografa, coltivando anche questa passione. Ha infatti collaborato con Signum Avellino, affinando sempre più l’amore per il bello e per l’arte. Oggi si dedica esclusivamente ad illustrare, si dedica alla scoperta di nuove tecniche per regalare la magia ai piccoli, ma anche ai grandi, lettori.

Monica e Patrizia vi aspettano venerdì 23 giugno, dalle 16.30 insieme allo spettacolo dei Puck Teatrè!