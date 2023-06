BAIANESE. Agguato nel Baianese, le ultimissime notizie. Le condizioni della donna. VIDEO

Le forze dell’ordine stanno cercando di chiudere il cerchio sull’agguato, che nel primo pomeriggio di oggi lunedì 19 giugno 2023, è avvenuto nel Baianese tra i comuni di Baiano e Avella. Gli investigatori che operano a 360 gradi sono convinti che si tratti di questioni passionali che legavano i protagonisti della vicenda. Il presunto autore del tentato omicidio ai danni “dell’ex” avrebbe pedinato la donna alla guida della sua auto, una BMW decapottabile per diversi chilometri e una volta raggiunta avrebbe iniziato a sparare nei suoi confronti diversi colpi di arma da fuoco. I primi nei pressi della Nazionale delle Puglie poco distante dal Cimitero di Baiano. Due di questi sarebbero andati a segno mandando in frantumi il finestrino lato guida e ferito la donna al braccio. Nonostante ciò la ragazza è riuscita a continuare la sua corsa raggiungendo la vicino Avella e una volta in via Santa Croce ha fermato l’auto nei pressi dell’Ufficio Postale. Qui sotto choc è scesa e chiesto aiuto. Immediati i soccorsi da parte di alcuni residenti della zona che hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine. La donna è tutt’ora ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino, non in pericolo di vita, infatti i colpi solo per fortuna non hanno interessato organi vitali. Intanto la Scientifica sta eseguendo i rilievi sia a Baiano dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, infatti sono stati già recuperati diversi bossoli. Per il momento non si hanno notizie di arresto del responsabile.