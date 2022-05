Forino (Av): Ecco la Seconda Edizione della Manifestazione Cinofila ” IO MI FIDO …E TU?”

Si attende un inizio di Giugno molto scoppiettante a Forino, grazie alla 2° Manifestazione Cinofila “Io mi fido… e tu ?” organizzata dall’ Associazione Culturale “Prospettive” in stretta collaborazione con l’ Associazione ” O Vic’ Re Monache” con il Patrocinio morale del Comune di Forino e dell’I.C. di Forino, e con il supporto delle Associazioni presenti sul territorio.

L’ evento previsto per il prossimo 3-4-5 Giugno verrà svolto negli spazi interni del Campo Sportivo di Forino “Acierno” in via Monte Faliesi. Un calendario molto intenso e coinvolgente che partirà ufficialmente

SABATO 28 MAGGIO 2022

con la PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE .

Ore 10.30 Auditorium Scuola E. B. Picella con la partecipazione della Stampa e delle Autorità e i rappresentanti delle Associazioni.

Ore 18.30 Aula Consiliare del Comune di Forino con la partecipazione della Stampa e delle Autorità e i rappresentanti delle Associazioni.

Seguirà come indicato il programma vero e proprio che pubblichiamo in anteprima:

VENERDÌ 3 GIUGNO 2022

Ore 9.00 PASSEGGIATA ECOLOGICA

aperta agli Alunni dell’Istituto Comprensivo di Forino e di Contrada “ScopriAmo Forino…”, itinerario storico e paesaggistico con guida locale.

Ore 15.30 PASSEGGIATA CINOFILA

aperta a tutti, che con i loro amici animali, si incammineranno alla scoperta di sentieri ecc…

MICROCHIPPATURA gratuita

Pomeriggio con la presenza dei Medici Veterinati del Dipartimento ASL Veterinario di Avellino che effettueranno la microchippatura gratuita dei cani.

SERATA IN ALLEGRIA CON UNA GRADITA SORPRESA OFFERTA DALL’ORGANIZZAZIONE

SABATO 4 GIUGNO 2022

Ore 9.30

APERTURA UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

Saluto del Sindaco di Forino e del Presidente dell’Associazione “Prospettive Forino” alla cittadinanza, agli alunni dell’I.C. di Forino, agli espositori e sponsor, con interventi del DS dell’I.C. di Forino dott. ssa Angela Paletta

Ore 10.00

DIMOSTRAZIONE PET THERAPY

con l’intervento della dott.ssa DEBORA AURIEMMA di Cava dei Tirreni (SA).

Ore 11.00

DIMOSTRAZIONE UNITÀ CINOFILAcani antidroga del dipartimento

Polizia Penitenziaria di Avellino

Ore 12.00

DIMOSTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TARTUFAI dei Colli Irpini

ricerca del tartufo, con premiazione del soggetto canino che avrà recuperato il maggior numero di “bussolotti”; (*)

Ore13,00/15,00 PAUSA PRANZO:

nell’area della Manifestazione sarà presente uno stand gastronomico che proporrà ai presenti menù culinari. Si potrà prenotare il pranzo contattando la segreteria della manifestazione.

Ore16,00 “RELAZIONE CON IL CANE”

Incontro con l’Esperta Cinofila

Emanuela Castaldo Ruggiero

Domande, curiosità e consigli per un rapporto

ottimale tra noi e il nostro fedele amico POMERIGGIO e SERA con EVENTI ANIMAZIONE E STAND GASTRONOMICI

DOMENICA 5 GIUGNO 2022

ore 8,30/10.00 Apertura Iscrizioni partecipanti alle varie esposizioni

€ 5.00 Cani Meticci *

€ 10.00 Cani di Razza e Labrador*

*dal 4° Cane in poi iscrizione gratuita

Ore 10,00 Inizio gare e giudizi per tutte le razze La Giuria sarà così composta: Cani Meticci: una rappresentanza degli alunni Istituto Comprensivo Forino Cani di Razza: Lello Guacci (Allevamento Bassotti del Solofrano) Cani Labrador Retriever: Signora Emanuela Castaldo Ruggiero

Ore 13,00/14,45 PAUSA PRANZO:

nell’area della Manifestazione sarà presente uno stand gastronomico che proporrà ai presenti menù culinari…….

Ore 15,00 Premiazione Alunni dell’I.C. di Forino, partecipanti al PROGETTO DI EDUCAZIONE E CULTURA CINOFILA, “IL MIO AMICO FEDELE”

Ore 15,30 SFILATA GIOVANI CONDUTTORI,

aperta a tutti i bambini fino ai 12 anni d’età;

Ore 17,00 Premiazione del cane meticcio più simpatico nelle categorie “Piccola”, “Media” e “Grande” con coppa per il 1°, 2° e 3° classificato. A seguire premiazione dei cani di razza e labrador con coppe per i primi tre classificati. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo