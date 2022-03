Forino (Av): Daniele Biondi Presidente del Consiglio di Istituto “Nella Giornata Solidale voluta dal nostro Istituto Comprensivo si racchiude l’ Umanità dei Bambini che può salvare il mondo”

Mercoledì 9 Marzo c. A tutti i plessi dell’ I. C. FORINO – CONTRADA saranno impegnati nella “Giornata Solidale” Pro Ucraina così come voluta dagli alunni stessi, dall’ intero corpo docente e dalla Dirigente Scolastica Dott. Ssa Angela Paletta .Un giorno molto intenso, sentito dall’ Istituzione Scolastica forinese , ma soprattutto dagli studenti, i quali in quell’ ottica di impegno Civico e Sociale, mostreranno la loro vicinanza ai fratelli Ucraini grazie alla raccolta di generi di prima necessità compreso medicinali e pannolini da inviare nei territori di guerra. Anche il Presidente del Consiglio di Istituto Daniele Biondi che a nome dell’intero Consiglio ringrazia tutti per la nobile iniziativa, così si è voluto esprimere “Nella Giornata Solidale del 9 Marzo Pro Ucraina proclamata dal nostro Istituto Comprensivo si racchiude l’ Umanità dei nostri Bambini, dei nostri Studenti, il loro sano cuore, la speranza che può davvero salvare l’ UCRAINA ed il mondo. Non ci dobbiamo voltare dall’ altra parte, e non ci volteremo. Mai più Barbarie. I Bambini ucraini, la gente d’ Ucraina sono tutti figli e fratelli nostri”

