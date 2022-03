AVELLA.Venerdì 11 marzo ore 10.00 si scende in piazza per manifestare la pace. Ecco il programma

L’Amministrazione Comunale, il Forum dei Giovani e la Protezione Civile hanno programmato per venerdì una manifestazione per la pace con il coinvolgimento di una delegazione degli istituti scolastici, di cittadini ucraini e volontari impegnati che testimonieranno le difficoltà determinate dalla guerra in atto in Ucraina. Il messaggio preponderante sarà “No alla Guerra” che sarà esposto in Piazza Municipio in diverse lingue unitamente a degli elaborati con tanti messaggi a tema prodotti dagli alunni delle scuole.

PROGRAMMA

– Inno alla pace a seguire, introduzione del Forum dei Giovani, saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Biancardi e da parte dell’amministrazione comunale

– Una delegazione di cittadini ucraini rifugiati e residenti in Italia, rappresentanti delle Associazioni e i volontari impegnati negli aiuti umanitari testimonieranno la difficile situazione che stanno vivendo in Ucraina lanciando messaggi di aiuti e di pace unitamente al Parroco Don Giuseppe Parisi

– La delegazione scolastica presente in piazza consegnerà gli elaborati con messaggi di pace ai giovani del Forum che li raccoglieranno in un apposito spazio dedicato ai messaggi di pace di fianco al murales “No alla guerra”

PUNTO INFORMATIVO AIUTI

– Il Forum dei Giovani interverrà per i saluti finali con messaggio di pace, inoltre illustrerà alla cittadinanza le modalità per fornire aiuti alla popolazione in Ucraina comunicando la presenza del punto informativo allestito presso il Palazzo Baronale che sarà attivo fino alle ore 14.00 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20 in collaborazione con la Protezione Civile. Al punto informativo potranno rivolgersi i liberi cittadini, la comunità ucraina avellana e le Associazioni che intendono aiutare la popolazione ucraina.

Intanto è attivo il numero di cellulare whattsap 333 88 47 353 per comunicare la propria disponibilità ad accogliere profughi o per ricevere informazioni utili relative agli aiuti

