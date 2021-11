Forino (Av). Dalla cittadina dei Sette Colli parte la sfida all’eterna giovinezza grazie alla ” Lumaca Irpina” con una crema viso a base di olio di nocciola avellana e bava di lumaca

C’è un lembo di pianura della terra di Forino, dove da alcuni anni piccoli, ma laboriosi molluschi , le lumache , grazie alla loro miracolosa” BAVA”, sono li vispe pronte a creare efficaci ed innovativi prodotti utilizzati per la nuova cosmesi e cura del corpo. In questo campo non saremo forse noi gli antesignani della nuova cosmetica prettamente al naturale, ma senza dubbio va detto che da qualche anno, anche Forino e l’ Irpinia è entrata a far parte con un marchio “LUMACA IRPINA” delle nuov e, la vitamina C, l’estratto di vite rossa e la curcuma, favorirà la riduzione delle macchie cutanee, e permetterà di ottenere una forte azione schiarente. L’acido ialuronico, insieme all’Acmella Oleracea ed alla bava di lumache, agirà inoltre efficacemente contro le rughe e i segni d’espressione, già dalle prime applicazioni. Infine il tocco “Magico” grazie all’Olio di Nocciola Avellana e l’olio di crusca di riso che agiranno in profondità, donando immediata lucentezza e idratazione alla pelle che risulterà subito più liscia ed elastica. Cosa dire. Forino vive da alcuni un nuovo “Rinascimento” ed un rilancio sui grandi palcoscenici regionali e nazionali. Ciò soprattutto grazie alla genialità della sua classe imprenditoriale come l’azienda “Lumaca Irpina” ed altre note presenti sul territorio. Daniele Biondi

