Forino (Av): Corso Roma Strada Provinciale 403. Arteria al limite della praticabilità. L’ Ente Provincia dopo mesi di promesse non fa ancora nulla sulla sua sistemazione

È iniziata anche a Forino la campagna elettorale che porterà alle elezioni nazionali del 25 settembre. In questo preciso istante ci chiediamo. Dopo l’ inizio di questa campagna elettorale qualcuno dei politici convenuti a Forino oggi 7 settembre c.a, metterà una parola d’ appoggio al Presidente della Provincia Rizieri Buonopane per poter dare dignità alle persone di Forino che ogni giorno transitano per il Corso Via Roma Strada Provinciale 403 mulattiera d ‘ Italia? Qualcuno o chi per esso che ha invitato questi valenti politici irpini candidati alle prossime elezioni nazionali del 25 Settembre avrà fatto presente questo stato penoso in cui versa questa strada, dove anche loro giornalmente transitano come lo fanno tanti cittadini della Città dei Sette Colli?

Quattro anni che mettiamo in risalto la “Scandalosa” situazione in cui versa la strada Provinciale 403 Corso Roma e che nessuno , diciamo alcuno , abbia veramente preso a cuore questa faccenda. Ovvero qualcuno di vecchi o nuovi che anche solo per vicinanza o amicizia con le amministrazioni provinciali si sia preoccupato, fino a questo momento, di una faccenda che riguarda ogni giorno tanti cittadini forinesi che motorizzati oppure a piedi transitano per questa dissestata arteria. Solo promesse. Alcuno che si sia posto il problema di porre all’ attenzione anche del Consiglio Comunale di Forino, con un’ Interrogazione, un’ informativa l’ inveroconda faccenda. E domani mattina dopo le ennesime passerelle ,dopo le interrogazioni comunali, l’ennesimo articolo di giornale cosa rimarrà alla gente di Forino??? L’ incuranza , la trascuratezza, la vergogna di una strada alla quale gli organi competenti , compreso l’ Ente Provincia non riesce a stendere appena 400 metri di nuovo asfalto. Daniele Biondi