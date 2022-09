AVELLA. Una pagina Facebook per il Forum delle persone disabili

I lavori del Forum delle persone disabili di Avella hanno prodotto il 30 agosto u.s. una novità. Grazie alla disponibilità di Maria Antonietta Gaglione è stata decisa all’unanimità la creazione di una pagina Facebook denominata “Forum delle disabilità”, di cui sarà amministratrice la stessa. I visitatori in Internet, i naviganti occasionali e gli habitué della rete, possono in tempo reale visualizzare attività in corso del Forum delle persone disabili, le attività in merito al mondo delle persone portatrici di handicap e notizie sul tema del territorio, del Paese e del mondo, gli appuntamenti ed i programmi e gli impegni dell’intero terzo settore . Al momento si può visualizzare la pagina ed apprezzarne gli elementi essenziali, ma grazie al contributo di tutti i componenti, presto sarà ricca di contenuti.

” Un servizio in più “, dichiara il delegato alla disabilità Vincenzo Serpico, ” che avvicina la gente comune ad un mondo comune, rappresentato da uomini e donne con ruoli sociali differenti, se pur disabili “.