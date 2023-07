Forino ( Av): Corpo dei Vigili Urbani. Penuria di personale in questa estate fitta di appuntamenti in attesa di tempi migliori.

Giorni davvero “roventi ” per il Corpo dei Vigili Urbani di Forino, ovvero per quello che ne rimane. Tanti gli impegni giornalieri che stanno costellando questa estate rovente del Luogotenente Maresciallo Volino Maurizio e del Maresciallo Elvira Galetta iniziati dalla metà di Giugno con Processioni, Sagre , Tornei Estivi e che ora , in questi giorni, e per tutto il mese di mese di Agosto , si raddoppieranno ancora di più in un continuo servizio che forse sta davvero prevaricando il regolare lavoro stabilito per prismi di legge. Ma alla fine lo si fa. Lo si fa forse anche per quel spirito di appartenenza, quel legame alla comunità e forse anche superando problematiche di salute e mediche , che anche con questo terrificante caldo potrebbe subentrare a qualsiasi persona compreso loro. Ora ci sarà ancora più da lavorare , impegnarsi in questo ultimo scorcio di estate , ma il forte senso del dovere , attaccamento alla Città di Forino, della sensibilità umana e professionale per Volino e Galetta supererà, come da tempo, come da anni ogni problematicità non dovuta alla loro volontà. Nell’ attesa di tempi migliori , ci rimane solo da esprime un convinto ringraziamento ad entrambi Daniele Biondi