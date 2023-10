Forino (Av). Cambio al vertice per l’Associazione Culturale “Prospettive”. Il nuovo Presidente è il Dott. Raffaele Basile

Il consiglio direttivo dell’associazione “Prospettive Forino”, riunitosi oggi 16 ottobre 2023, ha eletto nuovo presidente dell’associazione Raffaele Basile . Basile succede a Pasquale Iasuozzo dimessosi nel mese di luglio 2023 da presidente per motivi familiari. Nei prossimi giorni si provvederà alla nomina del Vice Presidente e del Segretario Tesoriere. Il Presidente Basile ringrazia i consiglieri per la fiducia dimostrata e rivolge un sentito ringraziamento per il l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni al predecessore Iasuozzo e al vice presidente Rosalia Spolverino che ha guidato l’associazione da Luglio ad oggi in qualità di reggente. Nello stesso tempo rivolge a tutti soci e dirigenti l’invito a lavorare insieme e con il solito entusiasmo al fine di rilanciare l’associazione e programmare i prossimi eventi. (Comunicato Stampa)