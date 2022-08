Forino (Av): 500.000 Euro dal MIUR per la Riconversione degli edifici pubblici da destinare ad asili e scuole dell’infanzia.

Come per Contrada anche per Forino arrivano buone notizie dopo la pubblicazione della graduatoria degli asili nido e scuole dell’ infanzia finanziati dal MIUR. Infatti anche la Città dei Sette Colli ha avuto ammesso e finanziato un progetto di 493.000 euro per la “Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia”. Si presuppone che il finanziamento verrà speso alle finalità in epigrafe per l’ ex sede Comunale di Piazza Municipio, dunque per la realizzazione di asili nido. Ed io credo vista l’ ampia metratura dell’ immobile si potrebbe ben pensare di trasferire ai piani superiori gli Uffici della Presidenza Didattica , nonché utilizzare gli stessi come biblioteca Comunale che ormai a Forino non è assente, pur con tanto patrimonio culturale, dal lontano 2014. Daniele Biondi