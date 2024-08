Finanziamento della Regione ai Comuni per l’adozione dei P.E.B.A.) Piani Eliminazione Barriere Architettoniche) il M.I.D.:” Il Comune di Avellino non rientra tra le istanze ammissibili chiediamo chiarezza”

Tra le istanze ammesse a finanziamento e definite ammissibili nell’ambito dell’Avviso Pubblico (Adozione dei P.E.B.A nei comuni e abbattimento di barriere architettoniche all’interno degli istituti scolastici) della Regione e del valore di 755mila euro tra i Comuni interessati al beneficio non risulta il Comune di Avellino, il quale è ancora privo di adozione del P.E.B.A e di una chiara e incisiva programmazione di interventi.

A tal proposito chiediamo sulla questione rivolgendoci all’Amministrazione Nargi chiarimenti in merito, nello specifico chiediamo chiarimenti in merito al se le istanze sono state presentate e non ammesse a finanziamento o se non sono state alquanto presentate nei tempi in cui dovevano essere presentate e indicate nell’avviso pubblico conclude il M.I.D.