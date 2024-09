Fabbricatore (FdI): “Una conferenza programmatica regionale di successo, quella promossa dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia svoltasi ad Avellino”

Sono le squadre di Avellino (categorie “sicurezza” e “junior”) e Napoli (per i “senior”) le vincitrici della selezione territoriale Ediltrophy ‘24 Campania e Potenza, gara di arte muraria promossa da Formedil Napoli presieduta da Roberta Vitale e svoltasi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. A premiare i vincitori, tra gli altri, il presidente dei costruttori di Ance Campania Luigi Della Gatta.

Le squadre in gara delle varie province, composte ciascuna da due muratori, si sono sfidate nella realizzazione di una panchina a “regola d’arte”, in muratura con base intonacata nel minor tempo possibile e in base ad altri indicatori di qualità. Le opere sono state esaminate dalla giuria composta da Maurizio Nicolella (professore della Federico II di Napoli e Presidente di giuria), Gennaro Annunziata (Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli), Maurizio Carlino (Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli), Francesco Varone (Consigliere Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli). Ad animare la giornata di gara è stato Ciro Giustiniani, attore e comico di Made in Sud.

I primi classificati parteciperanno alla finale nazionale in programma dal 9 al 12 ottobre al SAIE di Bologna, dove verranno eletti i migliori muratori italiani del 2024.

Il Formedil Napoli è l’ente paritetico che si occupa della formazione dei lavoratori, del comparto delle costruzioni e di consulenza in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. È costituito dalle parti sociali provinciali di settore, l’Acen, Associazione costruttori edili di Napoli e provincia e le organizzazioni sindacali di categoria di Napoli e provincia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.