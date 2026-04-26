Avellino show: Francis accende il PalaDelMauro, Roseto travolta e play-in conquistati.(FOTO)

L’Unicusano Avellino Basket chiude la regular season con una vittoria netta contro la Liofilchem Roseto, imponendosi con il punteggio di 87-68. Un successo che consente ai biancoverdi di conquistare l’ottavo posto e l’accesso al play-in.

Prima della palla a due, momento significativo sugli spalti: gli ultras della Brigata Irpina hanno esposto uno striscione dedicato al capitano Federico Mussini, un messaggio di incoraggiamento dopo il recente infortunio. Un gesto che ha unito squadra e pubblico, dando il tono emotivo alla serata.

In campo, gara gestita con continuità, soprattutto nei quarti centrali, dove Avellino ha costruito il vantaggio decisivo. Dopo un avvio equilibrato, la squadra di coach Di Carlo ha preso il controllo nel secondo periodo, allungando fino al +20 e indirizzando il match. Nella ripresa il divario si è ampliato ulteriormente, con Roseto incapace di rientrare.

Indicazioni positive anche dal nuovo arrivato Blake Francis, subito protagonista con 26 punti e un impatto concreto nel sistema di gioco. Bene anche Lewis, Pullazi e Fresno, in una prova corale che ha garantito equilibrio.

Durante l’intervallo spazio anche all’intrattenimento, con l’esibizione di Fabio Picciocchi, in arte Berlino 84, che ha portato sul parquet il brano “Affogo” e l’ultimo singolo “L’Irpinia è femmina”.

Al termine della gara, coach Di Carlo ha evidenziato il buon inserimento del nuovo esterno, sottolineandone il potenziale in vista dei prossimi impegni.

Con questo risultato, Avellino accede al play-in: nel prossimo turno affronterà la vincente dello spareggio tra Juvi Cremona e Reale Mutua Torino.

Il tabellino

Unicusano Avellino Basket – Liofilchem Roseto 87-68

Parziali: 23-19, 28-17, 20-11, 16-21

Unicusano Avellino Basket

Francis 26, Lewis 16, Pullazi 12, Fresno 10, Jurkatamm 8, Zerini 5, Cicchetti 4, Fianco 3, Donati 2, Pini 1

All.: Di Carlo

Liofilchem Roseto

Cannon 13, Canka 12, Petrovic 10, Gaeta 10, Landi 6, Laquintana 6, Dinoia 5, Del Chiaro 4, Sabatino 2

All.: Finelli

Avellino chiude così la stagione regolare e si prepara alla fase decisiva.