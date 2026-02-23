Elezioni Provincia di Avellino: cinque liste in campo, tutti i candidati al Consiglio Provinciale

Si è chiusa a mezzogiorno di oggi lunedì 23 febbraio 2026 , la fase di presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino. Entrano così nel vivo le elezioni che porteranno alla composizione del nuovo organo di Palazzo Caracciolo. Saranno cinque le liste a contendersi i seggi, con il voto fissato per domenica 15 marzo.
Di seguito l’elenco completo dei candidati suddivisi per lista.
Proposta Civica per l’Irpinia
La lista raccoglie amministratori provenienti da diversi comuni della provincia:
• Giuseppe Albanese, consigliere comunale di Ariano Irpino
• Carmela Balestrieri, consigliera comunale di San Mango sul Calore
• Antonio Caputo, sindaco di Aquilonia
• Matilde Chirichiello, consigliera comunale di Vallata
• Daniele Cipriano, consigliere comunale di Rocca San Felice
• Costantina Della Sala, consigliera comunale di Aiello del Sabato
• Franco Di Cecilia, consigliere comunale di Sturno
• Michele Di Giovanni, consigliere comunale di Chianche
• Enrico Montanaro, sindaco di Baiano
• Fausto Picone, sindaco di Candida
• Katia Renzulli, consigliera comunale di Monteforte Irpino
• Alessia Savelli, consigliera comunale di Summonte
Hirpinia Libera
Anche questa compagine schiera amministratori locali e sindaci:
• Cynthya Andreottola (detta Cinzia), consigliera comunale di Zungoli
• Marisa Catino, consigliera comunale di San Mango sul Calore
• Americo D’Onofrio, consigliere comunale di Gesualdo
• Domenico Landi (detto Mimmo), consigliere comunale di Atripalda
• Domenico Menna (detto Mimmo), consigliere comunale di Domicella
• Gaetano Musto (detto Nino), sindaco di Pietradefusi
• Pasquale Pasquariello, consigliere comunale di Fontanarosa
• Antonietta Perrotti, consigliera comunale di Torella dei Lombardi
• Mauro Piccolo, consigliere comunale di Grottaminarda
• Marino Sarno, sindaco di Volturara Irpina
• Mariangela Vietri, consigliera comunale di Solofra
• Maria Vivolo, consigliera comunale di Bagnoli Irpino
Avanti per l’Irpinia
Lista composta da consiglieri comunali e amministratori del territorio:
• Giuseppe Graziano (detto Pino), consigliere comunale di Lauro
• Michele Boccia, sindaco di San Michele di Serino
• Alessio Cione, consigliere comunale di Bagnoli Irpino
• Luigi Del Regno, consigliere comunale di Montoro
• Carmela Gonnella, consigliera comunale di Morra De Sanctis
• Nicola Manzione, consigliere comunale di Contrada
• Rossella Morsa, consigliera comunale di Paternopoli
• Mary Musto, consigliera comunale di Montemiletto
• Monia Nisco, consigliera comunale di Zungoli
• Antonella Pontillo, consigliera comunale di Pietradefusi
• Emilio Porfido, consigliere comunale di Castelvetere sul Calore
• Raffaele Torino, consigliere comunale di Marzano di Nola
Davvero
Una lista più snella, con candidati provenienti da diverse esperienze:
• Walter Apuzza
• Gabriele Buonanno, consigliere comunale di Solofra
• Matilde Capriglione
• Andrea Coscia
• Rossella Favorito, consigliera comunale di Pratola Serra
• Fatima Maietta
• Antonio Spagnuolo
Partito Democratico
Il Partito Democratico presenta una squadra composta da amministratori locali e sindaci:
• Laura Cervinaro, consigliera comunale di Ariano Irpino
• Luigi D’Angelis, consigliere comunale di Cairano
• Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda
• Francesco Capuano, consigliere comunale di San Martino Valle Caudina
• Rocco D’Andrea, consigliere comunale di Lioni
• Barbara Evangelista, consigliera comunale di Mercogliano
• Umberto Iovino, consigliere comunale di Lauro
• Maria Magistro, consigliera comunale di Pago Vallo Lauro
• Francesco Pepe, sindaco di Montecalvo Irpino
• Gabriele Santoro, consigliere comunale di Sant’Angelo dei Lombardi
• Agnese Vietri, consigliera comunale di Mirabella Eclano
• Annalisa Zaccaria, consigliera comunale di Sant’Angelo a Scala
Cinque liste, decine di amministratori coinvolti e una sfida che si preannuncia aperta: la corsa per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino entra ora nella fase decisiva.