QUADRELLE – Giuseppe Ferrara entra in “Quadrelle Civica”: scuola e competenze al servizio del progetto Guerriero

QUADRELLE – Continua a prendere forma la squadra di “Quadrelle Civica” in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La lista guidata dal candidato sindaco Nicola Guerriero ufficializza la candidatura di Giuseppe Ferrara, nuova figura che va ad affiancare i nomi già annunciati: il sindaco uscente Simone Rozza, Gaetana Sgambati, Fortunato Conte, Francesco Ciccarelli e Angela Acierno.

Per Ferrara si tratta della prima esperienza amministrativa, scelta affrontata con senso di responsabilità e forte attaccamento al territorio. Docente in una scuola statale della capitale, porta con sé un profilo caratterizzato da competenza, capacità di ascolto e gestione delle relazioni, qualità maturate nel quotidiano confronto con studenti e famiglie.

Proprio l’esperienza nel mondo della scuola rappresenta uno degli elementi distintivi della sua candidatura: attenzione ai giovani, organizzazione e spirito di collaborazione diventano strumenti concreti da trasferire anche nell’attività amministrativa. Un percorso professionale che si traduce in una visione attenta alle dinamiche sociali e culturali della comunità.

Ferrara si presenta con un approccio consapevole, riconoscendo il peso e l’importanza dell’impegno istituzionale. La sua candidatura nasce con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di Quadrelle attraverso un lavoro serio e concreto, orientato a soluzioni reali e condivise.

Attivo nella vita del territorio, vede in questa esperienza un’opportunità per restituire valore alla comunità, mettendo a disposizione competenze, tempo ed energie. In linea con il progetto politico-amministrativo di Nicola Guerriero, punta a costruire un’amministrazione partecipata, trasparente e vicina ai cittadini.

Con l’ingresso di Giuseppe Ferrara, “Quadrelle Civica” consolida ulteriormente la propria squadra, rafforzando un progetto che unisce rinnovamento e continuità, con l’obiettivo di rispondere alle sfide future del paese.