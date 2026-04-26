Elezioni Sant’Anastasia 2026, tre candidati sindaco e numerose liste: ecco tutti i nomi

SANT’ANASTASIA – Si definisce il quadro politico in vista delle elezioni comunali 2026. Sono tre i candidati alla carica di sindaco: Alessandro Pace, Carmine Esposito e Mariano Caserta, sostenuti da diverse liste civiche e di partito.

Alessandro Pace

Il candidato sindaco Alessandro Pace è sostenuto dalla lista Adesso…Noi.

Per la lista Adesso…Noi i candidati sono:

Salvatore Ausiello

Olgapia Coppola

Luigi De Simone

Pasquale Di Perna

Pasquale Fragliasso

Daniela Guardato

Filippo Iacomino

Rosa Manfellotto

Pasquale Manzo

Anita Mollo

Maria Ruggiero

Rita Russo

Giuseppina Scafuri

Antonio Sdino

Annarita Tufano

Francesco Tufano

Carmine Esposito

Il candidato sindaco uscente Carmine Esposito è sostenuto da quattro liste: Agire con Carmine Esposito, sìAmo Anastasiani, Sant’Anastasia Prima di Tutto e Cuore Anastasiano.

Per la lista Agire con Carmine Esposito i candidati sono:

Carmela Aprea detta Carmen

Mauro Beneduce

Orsola Busiello

Casimiro Casoria

Emilia D’Ambrosio

Emilio Antonio Di Fiandra detto Antonio

Marialuisa Esposito

Saveria Giordano detta Veria

Salvatore Iannelli

Luisa Iannucci

Maria Rosaria Minieri

Giovanni Panico

Salvatore Rullo

Nicola Giovanni Saetta

Ciro Terracciano

Filippo Guadagni

Per la lista sìAmo Anastasiani i candidati sono:

Raffaele Albano

Federico Amico

Angela Auriemma

Ludovica Caruso

Carla Castaldo

Anna Esposito

Federica Fischetti

Rosa Maione

Martina Merone

Martina Norcaro

Emilio Ciro Pavone

Tommaso Rea

Pasquale Romano

Salvatore Sodano

Ciro Terracciano

Francesca Viola

Per la lista Sant’Anastasia Prima di Tutto i candidati sono:

Brenda Abete

Concetta Anastasio

Giuseppina Barone

Carmela Ceriello

Luisa Daffinito

Vincenzo D’Auria

Angela De Falco

Sabato Di Marzo

Pasquale Di Mauro

Lieta Iovino

Martina Miglio

Apostolos Paipais detto Apo

Maria Piccolo

Anna Savarise detta Annarita

Salvatore Scognamiglio

Antonio Sebeto

Per la lista Cuore Anastasiano i candidati sono:

Alfonso Di Fraia

Carmela Maiello

Marinella Gifuni

Giusy Gasparro

Imma Ceriello

Rosa Manno

Maria Ferriero

Ciro Busiello

Marco Di Palma

Francesco Vitale

Gildo De Santis

Sara Iannelli

Pasquale Pio Auriemma

Maria Concetta Ragosta

Nunzia Tassini

Marco Arcopinto

Mariano Caserta

Il candidato sindaco Mariano Caserta è sostenuto da più liste: Mariano Caserta Sindaco, Avanti Sant’Anastasia, Sant’Anastasia Libera, Sant’Anastasia 2.0, Insieme (Una Città in Salute – Per le Persone e la Comunità), Patto dei Valori, Svolta Anastasiana e Partito Democratico.

Per la lista Mariano Caserta Sindaco i candidati sono:

Colella Liberato

Coppola Luisa

Cozzolino Rita

Curcio Federica Sandy detta Federica

De Simone Antonietta detta Tonia

Esposito Raffaella detta Raffy

Esposito Tommaso

Galiero Simona

Manfellotto Giuseppe

Marciano Carolina

Merone Vincenzo

Mollo Felice

Musto Gianni

Nocerino Domenico

Righetti Anna

Romano Mariarca

Per la lista Avanti Sant’Anastasia i candidati sono:

Castaldo Marco

De Simone Antonio

Capuano Carmine

Caruso Francesco

Casaburi Antonietta

Cozzolino Francesca Pia

D’Avino Angelo

Di Gennaro Gennaro

Di Somma Mariarita

Ferrara Michele

Grazioli Carmela

Maione Cinzia

Raia Salvatore

Rotorato Antonio

Siano Valentina detta Rea

Riglia Ciro

Per la lista Sant’Anastasia Libera i candidati sono:

Bruni Alessandra

Busiello Lucia

Campana Elena

Cangiano Giuseppe

Capasso Giacomo

Cardone Giovanna

Casagrande Franco

Esposito Francesco

Gifuni Carmen

Infante Raffaele

Iorio Giuseppe

Sbrescia Mario

Olivieri Maria

Spadaro Camilla

Terracciano Carolina detta Carla

Travino Angelica

Per la lista Sant’Anastasia 2.0 i candidati sono:

Ceriello Antonio

Boccarusso Maria

Coppola Francesco

Esposito Francesco

Franchini Emanuele

Gallo Roberto

Liguori Salvatore

Maione Ciro detto Ciro

Maione Gabriella

Manno Carmela detta Carmen

Pugliese Aniello detto Nello

Rea Assunta detta Susy

Romano Maria Concetta

Sabatino Giuseppe junior

Savarise Francesco

Viola Anna

Per la lista Insieme (Una Città in Salute – Per le Persone e la Comunità) i candidati sono:

Abete Annalisa

Ambretti Rosaria

Auriemma Marco

Busiello Anna

Castaldo Carolina

Chiapparelli Pierpaolo

Di Giovanni Sara

Di Matola Gianluca

Gifuni Francesco

Liguori Giuseppe detto Peppe

Mosca Martina

Murolo Vincenza Carla detta Enza

Panico Antonio

Porricelli Tommaso

Rupe Rosaria detta Sara

Sdino Mariarita

Per la lista Patto dei Valori i candidati sono:

Aliperta Giovanna

Allocca Gaetano

Beneduce Santolo

Incarnato Santola

Gifuni Mario

Liguori Donatella detta Doni

Liguori Francesco

Maione Caterina detta Katia

Napolitano Veronica

Pellegrino Giuseppe

Perrella Luca

Piccolo Vittorio detto Piccoletto

Raia Ezia

Riccardi Alfonso

Scognamiglio Valerio

Tirelli Francesco detto Dottorino

Per la lista Svolta Anastasiana i candidati sono:

Anastasio Antonio

Beneduce Costantino

Carbone Mariarca

Carotenuto Valeria

De Francesco Vincenzo

Del Litto Michela

Di Lucci Antonio

Fornaro Rosa

Gifuni Luigi

Morelli Michela Ilaria detta Michela

Nisita Costantino detto Alfonso

Pignatiello Sabato detto Sabatino

Sebeto Francesco

Sicliano Alessandro

Verdetto Michele

Viola Santina

Per la lista Partito Democratico i candidati sono:

Bonaccorsi Brunella

Castaldo Cira

Coccia Raffaele

Esposito Pasquale

Gargiulo Mariagiuseppina

Leone Alessia

Maiello Giuseppe detto Peppe

Mollo Marina

Ottaiano Giulia

Panico Maria Pia

Piciullo Autiero Roberto

Pone Antonio

Russo Vincenzo

Savarese Anna

Spadaro Ciro

Tatarella Grazia

Con la presentazione ufficiale delle liste, la campagna elettorale entra nel vivo. Sant’Anastasia si prepara a una sfida politica a tre, con schieramenti pronti a confrontarsi su programmi e visioni per il futuro della città.