Elezioni Sant’Anastasia 2026, tre candidati sindaco e numerose liste: ecco tutti i nomi

SANT’ANASTASIA – Si definisce il quadro politico in vista delle elezioni comunali 2026. Sono tre i candidati alla carica di sindaco: Alessandro Pace, Carmine Esposito e Mariano Caserta, sostenuti da diverse liste civiche e di partito.
Alessandro Pace
Il candidato sindaco Alessandro Pace è sostenuto dalla lista Adesso…Noi.
Per la lista Adesso…Noi i candidati sono:
Salvatore Ausiello
Olgapia Coppola
Luigi De Simone
Pasquale Di Perna
Pasquale Fragliasso
Daniela Guardato
Filippo Iacomino
Rosa Manfellotto
Pasquale Manzo
Anita Mollo
Maria Ruggiero
Rita Russo
Giuseppina Scafuri
Antonio Sdino
Annarita Tufano
Francesco Tufano
Carmine Esposito
Il candidato sindaco uscente Carmine Esposito è sostenuto da quattro liste: Agire con Carmine Esposito, sìAmo Anastasiani, Sant’Anastasia Prima di Tutto e Cuore Anastasiano.
Per la lista Agire con Carmine Esposito i candidati sono:
Carmela Aprea detta Carmen
Mauro Beneduce
Orsola Busiello
Casimiro Casoria
Emilia D’Ambrosio
Emilio Antonio Di Fiandra detto Antonio
Marialuisa Esposito
Saveria Giordano detta Veria
Salvatore Iannelli
Luisa Iannucci
Maria Rosaria Minieri
Giovanni Panico
Salvatore Rullo
Nicola Giovanni Saetta
Ciro Terracciano
Filippo Guadagni
Per la lista sìAmo Anastasiani i candidati sono:
Raffaele Albano
Federico Amico
Angela Auriemma
Ludovica Caruso
Carla Castaldo
Anna Esposito
Federica Fischetti
Rosa Maione
Martina Merone
Martina Norcaro
Emilio Ciro Pavone
Tommaso Rea
Pasquale Romano
Salvatore Sodano
Ciro Terracciano
Francesca Viola
Per la lista Sant’Anastasia Prima di Tutto i candidati sono:
Brenda Abete
Concetta Anastasio
Giuseppina Barone
Carmela Ceriello
Luisa Daffinito
Vincenzo D’Auria
Angela De Falco
Sabato Di Marzo
Pasquale Di Mauro
Lieta Iovino
Martina Miglio
Apostolos Paipais detto Apo
Maria Piccolo
Anna Savarise detta Annarita
Salvatore Scognamiglio
Antonio Sebeto
Per la lista Cuore Anastasiano i candidati sono:
Alfonso Di Fraia
Carmela Maiello
Marinella Gifuni
Giusy Gasparro
Imma Ceriello
Rosa Manno
Maria Ferriero
Ciro Busiello
Marco Di Palma
Francesco Vitale
Gildo De Santis
Sara Iannelli
Pasquale Pio Auriemma
Maria Concetta Ragosta
Nunzia Tassini
Marco Arcopinto
Mariano Caserta
Il candidato sindaco Mariano Caserta è sostenuto da più liste: Mariano Caserta Sindaco, Avanti Sant’Anastasia, Sant’Anastasia Libera, Sant’Anastasia 2.0, Insieme (Una Città in Salute – Per le Persone e la Comunità), Patto dei Valori, Svolta Anastasiana e Partito Democratico.
Per la lista Mariano Caserta Sindaco i candidati sono:
Colella Liberato
Coppola Luisa
Cozzolino Rita
Curcio Federica Sandy detta Federica
De Simone Antonietta detta Tonia
Esposito Raffaella detta Raffy
Esposito Tommaso
Galiero Simona
Manfellotto Giuseppe
Marciano Carolina
Merone Vincenzo
Mollo Felice
Musto Gianni
Nocerino Domenico
Righetti Anna
Romano Mariarca
Per la lista Avanti Sant’Anastasia i candidati sono:
Castaldo Marco
De Simone Antonio
Capuano Carmine
Caruso Francesco
Casaburi Antonietta
Cozzolino Francesca Pia
D’Avino Angelo
Di Gennaro Gennaro
Di Somma Mariarita
Ferrara Michele
Grazioli Carmela
Maione Cinzia
Raia Salvatore
Rotorato Antonio
Siano Valentina detta Rea
Riglia Ciro
Per la lista Sant’Anastasia Libera i candidati sono:
Bruni Alessandra
Busiello Lucia
Campana Elena
Cangiano Giuseppe
Capasso Giacomo
Cardone Giovanna
Casagrande Franco
Esposito Francesco
Gifuni Carmen
Infante Raffaele
Iorio Giuseppe
Sbrescia Mario
Olivieri Maria
Spadaro Camilla
Terracciano Carolina detta Carla
Travino Angelica
Per la lista Sant’Anastasia 2.0 i candidati sono:
Ceriello Antonio
Boccarusso Maria
Coppola Francesco
Esposito Francesco
Franchini Emanuele
Gallo Roberto
Liguori Salvatore
Maione Ciro detto Ciro
Maione Gabriella
Manno Carmela detta Carmen
Pugliese Aniello detto Nello
Rea Assunta detta Susy
Romano Maria Concetta
Sabatino Giuseppe junior
Savarise Francesco
Viola Anna
Per la lista Insieme (Una Città in Salute – Per le Persone e la Comunità) i candidati sono:
Abete Annalisa
Ambretti Rosaria
Auriemma Marco
Busiello Anna
Castaldo Carolina
Chiapparelli Pierpaolo
Di Giovanni Sara
Di Matola Gianluca
Gifuni Francesco
Liguori Giuseppe detto Peppe
Mosca Martina
Murolo Vincenza Carla detta Enza
Panico Antonio
Porricelli Tommaso
Rupe Rosaria detta Sara
Sdino Mariarita
Per la lista Patto dei Valori i candidati sono:
Aliperta Giovanna
Allocca Gaetano
Beneduce Santolo
Incarnato Santola
Gifuni Mario
Liguori Donatella detta Doni
Liguori Francesco
Maione Caterina detta Katia
Napolitano Veronica
Pellegrino Giuseppe
Perrella Luca
Piccolo Vittorio detto Piccoletto
Raia Ezia
Riccardi Alfonso
Scognamiglio Valerio
Tirelli Francesco detto Dottorino
Per la lista Svolta Anastasiana i candidati sono:
Anastasio Antonio
Beneduce Costantino
Carbone Mariarca
Carotenuto Valeria
De Francesco Vincenzo
Del Litto Michela
Di Lucci Antonio
Fornaro Rosa
Gifuni Luigi
Morelli Michela Ilaria detta Michela
Nisita Costantino detto Alfonso
Pignatiello Sabato detto Sabatino
Sebeto Francesco
Sicliano Alessandro
Verdetto Michele
Viola Santina
Per la lista Partito Democratico i candidati sono:
Bonaccorsi Brunella
Castaldo Cira
Coccia Raffaele
Esposito Pasquale
Gargiulo Mariagiuseppina
Leone Alessia
Maiello Giuseppe detto Peppe
Mollo Marina
Ottaiano Giulia
Panico Maria Pia
Piciullo Autiero Roberto
Pone Antonio
Russo Vincenzo
Savarese Anna
Spadaro Ciro
Tatarella Grazia
Con la presentazione ufficiale delle liste, la campagna elettorale entra nel vivo. Sant’Anastasia si prepara a una sfida politica a tre, con schieramenti pronti a confrontarsi su programmi e visioni per il futuro della città.