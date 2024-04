Ecco chi sono i due giovani Carabinieri morti nell’incidente stradale stanotte

Nella notte scorsa, lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna nel salernitano, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di due giovani carabinieri pugliesi. Le vittime dell’incidente sono il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, originario di Manfredonia, e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, 27 anni, in servizio presso la stazione di Campagna.

Il maresciallo Pastore era figlio di un militare in servizio al nucleo radiomobile della compagnia di San Giovanni Rotondo. La tragedia ha lasciato un segno indelebile nella comunità e ha scosso profondamente l’intera zona, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di familiari, amici e colleghi.

L’incidente è avvenuto tra tre auto e ha coinvolto complessivamente quattro persone rimaste ferite, tra cui un terzo carabiniere. Sul luogo dell’incidente sono intervenute sei autoambulanze, mentre il personale medico ha lavorato con grande impegno per stabilizzare i feriti e garantire loro le cure necessarie.

Al momento, le cause esatte dell’incidente rimangono ancora da determinare e le indagini sono in corso per fare chiarezza su quanto accaduto. La perdita dei due giovani carabinieri ha gettato nello sconforto l’intera comunità, che si stringe attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di profonda tristezza e dolore.